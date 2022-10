Licantropus: nello speciale tv un collegamento a Gorr di Thor Love and Thunder

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Licantropus è disponibile da oggi su Disney+, e contiene una citazione a Gorr di Thor Love and Thunder. Ovviamente se non avete ancora visto lo speciale tv non proseguite nella lettura così da evitare eventuali spoiler.

In uno dei murales della Villa Bloodstone è presente un’iscrizione che richiama Gorr il macellatore di dei, il nemico di Thor Love and Thunder

Il murales richiama uno scontro tra Thor e Gorr nei fumetti, come potete vedere nell’immagine qui sotto:

