Licantropus: Quanti anni ha Jack Russell?

Gael Garcia Bernal ha parlato di Jack Russell, il protagonista di Licantropus, svelandone le fonte di ispirazione e ipotizzando quanti anni ha.

In un’intervista con Marvel.com, Gael Garcia Bernal ha svelato che i fumetti non sono stati la sua principale ispirazione per il ruolo. L’attore ha invece studiato la mitologia dei licantropi per sviluppare il suo personaggio:

Ho fatto quelle due cose che hai menzionato, ovvero leggere fumetti e guardare vecchi film. Ma allo stesso tempo, ho iniziato a leggere molto anche sulla mitologia dei licantropi, insieme a creature semiumane in diverse culture del mondo. Ho iniziato a indagare un po’ e ho iniziato a collocare Jack anche in una sorta di di un archetipo sociologico antropologico della società. Chiedendomi dove si collocano? E penso che ci siano così tante opportunità lì per raccontare così tante storie sullo stato delle cose al giorno d’oggi. Ma anche cosa rappresentano i mostri? Sono solo la sublimazione dei nostri traumi collettivi? Sono anche una scusa per perseguitare alcune persone? Può avere quelle conseguenze, quando affronti certi argomenti. Quindi mi sono davvero interessato a questo personaggio a causa di tutte queste possibilità da esplorare.

Si è poi concentrato sull’età di Jack Russel. Una delle sue ricerche era infatti basato sugli anni di vita dei licantropi:

Uno dei libri, ad esempio, riportava che i licantropi vivessero molti, molti anni. Quindichi lo sa? Jack Russell potrebbe essere vivo da 200, 300 o 400 anni. Quindi, come reagirebbe un personaggio come questo o qualcuno che ha vissuto così tanti anni al mondano o alla quotidianità? Come sarebbero le conversazioni? Ho pensato a cose del genere. E c’è una grande possibilità con un personaggio come questo di provare cose diverse. Quindi è così che abbiamo iniziato a costruirlo e metterlo insieme.

Licantropus è disponibile su Disney+.

