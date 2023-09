In un nuovo, lungo profilo pubblicato da Vulture l’attrice Lily Gladstone si scaglia contro Yellowstone e, più in generale, sulla visione del West proposta da Taylor Sheridan e non solo.

Gladstone spiega di aver partecipato a molte audizioni per partecipare alla serie per mancanza di opportunità alternative, e definisce la serie “delirante e deplorevole”:

Non ce l’ho con gli attori Nativi americani che hanno partecipato alla serie. Io stessa ho partecipato molte volte alle audizioni. Era tutto ciò che avevamo a disposizione.

Gladstone, nativa americana, è al centro dell’attenzione per il suo ruolo in Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese presentato al Festival di Cannes che potrebbe farle ottenere una nomination all’Oscar.

