Limitless: il poster del documentario con Chris Hemsworth

National Geographic ha pubblicato il poster ufficiale di Limitless, la serie documentario con protagonista Chris Hemsworth.

La docuserie sarà composta da sei episodi e vedrà Hemsworth impegnato a scoprire un metodo per combattere l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano.

Di seguito la sinossi ufficiale:

La nuova ricerca scientifica sta mandando in frantumi la conoscenza convenzionale sul corpo umano e offre intuizioni affascinanti su come tutti noi possiamo sbloccare i superpoteri del nostro corpo per combattere le malattie, avere prestazioni migliori e persino invertire il processo di invecchiamento. Questa scienza è messa alla prova da Hemsworth che affronta una missione personale per imparare come estendere il più possibile la nostra salute, la forza e l’intelletto. Sottoponendosi a una serie di prove e sfide straordinarie per comprendere i limiti del corpo umano, imparerà in prima persona come possiamo vivere meglio e più a lungo scoprendo modi per rigenerare i danni, massimizzare la forza, costruire la resilienza, sovralimentare la memoria e affrontare la mortalità. Divertente e coinvolgente, Limitless riscriverà le regole del vivere meglio e più a lungo.