Durante un’intervista con Seth Meyers, Lisa Kudrow, interprete di Phoebe, ha raccontato che suo figlio ha guardato per la prima volta la celebre sitcom Friends quando tutti i suoi amici hanno iniziato a guardarla a scuola, rimanendo un po’ sorpreso dall’umorismo del film, ma preferendo i co-protagonisti maschili della madre. Ecco le sue parole:

Era impressionato. Ha detto: “È davvero divertente e i ragazzi sono così divertenti“. E poi ha aggiunto: “Voglio dire, anche tu sei divertente“. E mai nella mia vita avrei voluto dire a mio figlio: “Vaffanc*lo!”.

Kudrow ha poi assicurato a Meyers di non aver detto davvero “vaffanc*lo”, ma di averlo sicuramente pensato. “Voglio dire, ascolta, non è necessario che tu sia un fan. Non è necessario che ti piaccia quello che faccio. Ma non essere così sminuente“, le sue parole al figlio.

L’attrice rivela poi come suo figlio abbia avuto una reazione molto più forte con la serie The Comeback, a cui si è appassionato durante la pandemia, quando era in quarantena con il Covid. E quando le ha chiesto di quella serie, è stata “la cosa più emozionante“:

Mi ha chiamato e mi ha detto: “Allora, ho appena visto i primi due episodi. È davvero bello, mamma“. Gli ho detto grazie e lui ha risposto: “Posso farti qualche domanda a riguardo?“. E io mi sono quasi messa a piangere! Non pensavo che a qualcuno della mia famiglia piacesse quella serie.

Creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004, Friends ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan: i ragazzi Ross, Chandler e Joey, e le ragazze Rachel, Monica e Phoebe. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

