Lisa Loring, la prima interprete di Mercoledì Addams, è morta all’età di 64 anni nella giornata di sabato 28 gennaio a causa di alcune complicazioni legate a un ictus.

La figlia dell’attrice, Vanessa Foumberg, ha confermato la triste notizia dichiarando:

Se ne è andata in modo pacifico, mentre entrambe le figlie le tenevano la mano.

La sua amica Laurie Jacobson ha inoltre aggiunto su Facebook:

Con grande tristezza riporto la notizia della morte della nostra amica, Lisa Loring. Quattro giorni fa ha subito un devastante ictus causato dal fumo e dalla pressione alta. Lisa è stata tenuta in vita artificialmente per tre giorni. La sua famiglia, ieri, ha preso la difficile decisione di spegnere i macchinari ed è morta la scorsa notte. Lisa sarà sempre incastonata nel tessuto rappresentato dalla cultura pop e nei nostri cuori come Mercoledì Addams.

Il post prosegue ricordando:

Meravigliosa, gentile e una madre amorevole, l’eredità di Lisa nel mondo dell’intrattenimento è enorme. E lascia alla famiglia e agli amici una grande quantità di umorismo, affetto e amore che resteranno a lungo nei nostri ricordi.

L’amico e collega Butch Patrick ha ricordato Lisa Loring dichiarando:

Eravamo davvero vicini e abbiamo spesso lavorato insieme. So che era molto fragile. Ero insieme a lei solo alcune settimane fa.

Oltre ad aver recitato nella serie La famiglia Addams, Loring aveva avuto parti in show come Fantasy Island, The Girl from UNCLE, The Pruitts of Southampton e Barnaby Jones.

Fonte: ComicBook