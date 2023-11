Nella stagione 2 di Loki, disponibile su Disney+, fa il suo debutto Victor Timely (Jonathan Majors), variante di Kang il Conquistatore. In un’intervista con CB, la compositrice delle musiche, Natalie Holt, ha parlato del suo lavoro relativo al personaggio. Ecco le sue parole:

Credo che il personaggio di Victor Timely, per me sia in qualche modo legato a un pianoforte che suona l’Honky Tonk, perché l’ho usato quando [Timely] stava guardando la macchina per la cioccolata calda nel quarto episodio. Quindi per me lui e un pianoforte vecchio stile sembrano essere uniti.