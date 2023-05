In occasione degli upfront, Kevin Feige ha svelato le date di uscita di due attese serie dei Marvel Studios su Disney+: Loki 2 ed Echo.

La seconda stagione di Loki, in cui rivedremo Tom Hiddleston e Owen Wilson, debutterà sulla piattaforma il 6 ottobre.

Echo, spin-off di Hawkeye con protagonista Alaqua Cox nuovamente nei panni di Maya Lopez, debutterà con tutti gli episodi il 29 novembre. Si tratta di una mossa inedita per Disney+, che solitamente distribuisce le serie evento dei Marvel Studios o della Lucasfilm a cadenza settimanale. Ecco le parole di Feige:

In Hawkeye, i fan hanno conosciuto Maya Lopez, un personaggio interpretato da Alaqua Cox. Tornerà per avere la sua vendetta in Echo, una miniserie drammatica realizzata da un incredibile team di sceneggiatori, registi e attori indigeni. E per la prima volta, tutti gli episodi usciranno il 29 novembre.