Loki 2: la colonna sonora sarà affidata nuovamente a Natalie Holt

Natalie Holt tornerà a occuparsi della colonna sonora di Loki in occasione della stagione 2 della serie tv Marvel Studios, le cui riprese sono al momento in corso.

La compositrice, dopo la prima stagione di Loki, è stata la prima donna a occuparsi di una colonna sonora della saga di Star Wars, con il recente Obi-Wan Kenobi, e si occuperà preso di quella del film dedicato a Batgirl, per poi tornare nuovamente al dio dell’inganno.

In una recente intervista con Inverse, la Holt ha dichiarato:

Ho parlato con Tom Hiddleston e gli ho detto: “Spero che non si aspettino un nuovo tema musicale per la seconda stagione di Loki” E lui mi ha risposto “Oh, penso che ci sarebbero delle insurrezioni se non usassimo i tuoi brani nella seconda stagione.”