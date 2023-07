Manca poco – per la precisione 100,000 minuti (minuto più, minuto meno!) – all’uscita di Loki 2 su Disney+. Per l’occasione, i Marvel Studios hanno lanciato il primo poster ufficiale della serie, che debutterà sulla piattaforma il 6 ottobre con un episodio a settimana. Lunedì, poi, arriverà il primo trailer!

Potete vedere la locandina qui sotto:

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios