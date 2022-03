tornerà con unaprossimamente, e si preannuncia un viaggio ancora più caotico, ora che il multiverso è stato aperto.

Durante un panel al Royal Television Society di Londra, Michael Waldron, showrunner della prima stagione, ha lodato il livello di collaborazione con Kevin Feige e i Marvel Studios, sottolineando quanto ci si possa spingere al limite prima di venire fermati:

Dovete testare i limiti della collaborazione, con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, gli ho fatto vedere fino dove potevo arrivare. Quindi avevo scritto di questa scena con Sylvie che prende a calci un armadillo con un laser sulla schiena, e mi hanno detto “Ok, questo è un po’ troppo, mi piace che invada le menti ma magari l’armadillo coi laser non lo mettiamo”.

Lo sceneggiatore si riferiva a una scena rimossa dalla prima stagione, di cui vi abbiamo parlato lo scorso anno in questo articolo. Per quanto riguarda invece la seconda stagione, Waldron ha lasciato il posto di showrunner allo sceneggiatore Eric Martin, mentre tornerà solamente come produttore esecutivo. A non tornare sarà invece la regista Kate Herron che, dopo aver realizzato le sei puntate della prima stagione, ha deciso di dedicarsi ad altri progetti.

