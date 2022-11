Loki: i primi concept art di Sylvie rivelano un aspetto completamente diverso

La prima stagione di Loki ha fatto conoscere ai fan molte versioni diverse del dio norreno. Tra queste, una versione femminile interpretata da Sophia Di Martino, che si è rivelata essere un mix tra il Loki tradizionale e l’Incantatrice asgardiana. Sebbene la Di Martino e Tom Hiddleston abbiano poche somiglianze, il concept art originale dietro alla prima versione del personaggio “Sylvie” la ritraeva inizialmente molto più simile alla sua controparte della Terra-616.

Grazie all’uscita di Marvel’s Loki: The Art of the Series, è possibile dare un’occhiata al concept art del personaggio che la ritrae con una fluente chioma nera, completa dell’iconica corona d’oro di Loki. “Quando ho iniziato a lavorare sui concept di Sylvie, sapevo ben poco“, ha raccontato nel libro Wesley Burt, Marvel visual development artist. “Prima ancora di leggere la sceneggiatura, sapevo che sarebbe stata una variante di Loki, che si sarebbe ispirata sia a Lady Loki che all’Incantatrice Sylvie Lushton dei fumetti“.

Come è possibile vedere dalle immagini qui sopra, i concept originali di Burt non assomigliano affatto alla figura di Sophia Di Martino. “La prima parte del lavoro che ho fatto era incentrata sul vedere cosa potevo trarre dai riferimenti del fumetto e partire da lì“, ha aggiunto Burt. “Poi ho potuto leggere l’intera storia per capire chi è, cosa vuole e qual è la sua personalità. Anche se è una variante di Loki, per certi versi è una persona diversa“.

Le riprese principali della seconda stagione di Loki sono terminate e la Di Martino è stata d nelle foto del set, confermando il suo ruolo nei prossimi episodi.

