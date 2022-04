è una delle serie Marvel Studios più apprezzate, e l’unica al momento che tornerà con una stagione 2, e ora è stato rivelato che erano previsti “un milione di finali alternativi” per le avventure del fratello di

In una recente intervista con The Playlist, Michael Waldron, creatore della serie, ha rivelato che c’erano molti finali diversi che purtroppo non vedremo mai. Quando gli è stato chiesto se il finale della serie fosse inizialmente diverso, Waldron ha annuito:

Un milione di finali diversi. C’è sempre un finale diverso. Ma c’era il finale di stagione originale, che immagino rimanga solo per me. Totalmente, totalmente diverso. È fantastico. Molto di quel lavoro è stato svolto in tandem con Eric Martin che era lì sul set. Perché ero in lockdown a Londra, lavorando a “Dr. Strange” durante la pandemia, ed Eric e io abbiamo scritto il finale insieme, e lui merita molto del merito per quel grande momento finale.

Gli episodi di Loki sono disponibili su Disney+, Marvel Studios è al momento al lavoro sulla stagione 2.

Fonte: Comic Book