Loki: Owen Wilson è stato “più volte” rimproverato dalla Marvel per gli spoiler

Owen Wilson è attualmente sul set della seconda stagione di Loki, ma non aspettatevi che possa rivelare molto sui prossimi episodi. Intervistato da Comicbook.com, l’attore, alla domanda su cosa potrebbe accadere al suo personaggio, Mobius M. Mobius, è rimasto piuttosto sul vago: “Vedremo cosa succederà con questa [nuova stagione]. Mi sento subito un po’ in imbarazzo perché sono piuttosto rigidi“.

Quando poi gli è stato chiesto direttamente se la Marvel lo avesse rimproverato per aver detto troppo in passato, Wilson ha risposto affermativamente: “Sì, più volte“.

In una precedente video-intervista di Esquire, la star aveva inoltre raccontato un messaggio ambiguo che, secondo lui, doveva essere stato inviato dal presidente della Marvel Kevin Feige:

Quando mi sono lasciato sfuggire che sto indossando i baffi [nei panni dell’] Agente Mobius, ho ricevuto un messaggio minaccioso che diceva “Strike One” (“Fuori Uno”). Non so da chi provenisse. Abbiamo indagato e pensiamo che possa essere stato Kevin Feige a usare un telefono usa e getta o qualcosa del genere. Ma non è mai stato confermato.

Gli episodi della prima stagione di Loki sono disponibili su Disney+. Marvel Studios è al momento al lavoro sulla stagione 2 che è prevista per l’estate 2023.

La serie è stata creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty ma anche co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e tutti gli episodi della prima stagione sono stati diretti da Kate Herron. Nel cast della serie figurano anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant e Sasha Lane.

