Loki: come è stato realizzato il piano sequenza dell’episodio 3?

Il terzo episodio di Loki, intitolato Lamentis, si conclude con il dio dell’inganno e Sylvie che combattono mentre il pianeta viene distrutto, in un suggestivo piano sequenza.

Autumn Durald Arkapaw direttrice della fotografia dell’episodio, ha raccontato come è stata realizzata la scena:

Arkapaw ha raccontato di aver usato una Steadicam per realizzare il piano sequenza, inizialmente composto da diversi tagli ma intrecciati senza soluzione di continuità. È stato invece Farahani ad avere l’idea di dipingere ogni blocco stradale con un colore ultravioletto diverso.

Quando la scena gira l’angolo, ti senti come se avessi una risposta emotiva diversa al colore. Non avevo mai lavorato con la vernice UV. Abbiamo fatto una pre-illuminazione la settimana prima delle riprese e abbiamo selezionato tutti i colori per vedere cosa sembrava buono attraverso la cinepresa.

L’inquadratura era altrettanto importante e la direttrice della fotografia ha detto di aver testato l’obiettivo della telecamera senza gli attori. Il suo obiettivo preferito è il Panavision anamorfico: l’azienda ha ampliato la strumentazione e ha esplorato le opzioni di obiettivi da 35 mm e 40 mm.

Avevamo bisogno di inserire due personaggi nell’inquadratura, ma avevamo anche bisogno di vedere il mondo, ma non vuoi fare un’inquadratura troppo ampia per rischiare di non poterti avvicinare alla faccia di qualcuno. Non vuoi un obiettivo troppo amplio perché non vuoi che lo sfondo venga compresso.