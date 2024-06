Kevin R. Wright, produttore della serie Loki ed ex vice presidente della produzione e dello sviluppo, ha abbandonato i Marvel Studios per produrre film originali e progetti televisivi in modo indipendente.

Nel 2018 era stato l’autore di un pitch di 30 pagine, in cui c’erano elementi come la Time Variance Authority, che ha gettato le basi per lo show con star Tom Hiddleston prima del coinvolgimento del creatore della serie Michael Waldron.

Wright, inoltre, aveva presentato le idee per il progetto televisivo a Hiddleston, e aveva sostenuto la necessità di utilizzare i set immersivi.

Il produttore ha dichiarato:

Sono incredibilmente orgoglioso dei miei contributi al MCU e grato per il mio tempo trascorso ai Marvel Studios e a The Walt Disney Company. Il settore è cambiato in modo significativo durante quasi un decennio che ho trascorso con la società e non posso più ignorare il mio desiderio di produrre in modo indipendente film originali e serie tv. Mando il mio affetto e la mia gratitudine a tutte le persone che lavorano ai Marvel Studios.

Tra i progetti in cui è stato coinvolto per la Marvel ci sono anche Doctor Strange e Ant-Man and the Wasp.

Fonte: The Hollywood Reporter



