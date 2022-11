Loki: Ryan Reynolds risponde a Miss Minutes e su Twitter si scatenano le ipotesi sulla stagione 2 e Deadpool 3

Deadpool 3 segnerà l’esordio nel MCU di Ryan Reynolds e ora i fan hanno iniziato a condividere nuove ipotesi sul futuro del personaggio dopo le interazioni su Twitter con Miss Minutes, personaggio introdotto nella prima stagione di Loki.

La star canadese ha infatti risposto a un tweet del profilo dedicato all’Intelligenza Artificiale della Time Variance Authority (TVA) in cui era stata taggata la pagina dedicata a Deadpool. Ryan ha semplicemente scritto “Ciao, Miss Minutes”, frase molto semplice che ha scatenato i commenti online, tra chi si chiede se Wolverine sarà quindi una variante e chi è convinto che Deadpool avrà un cameo nella stagione 2 della serie prodotta per Disney+.

Hello, Miss Minutes. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 29, 2022

I fan della Marvel stanno da tempo chiedendosi in che modo verrà riportato in scena Logan, interpretato da Hugh Jackman, dopo che ne è stata mostrata la morte sul grande schermo e il coinvolgimento della TVA potrebbe risolvere questo problema. Nella scena post credit di Deadpool 2, inoltre, il protagonista era stato mostrato mentre viaggiava nel tempo per modificare il passato, elemento che potrebbe essere usato a livello narrativo per mostrare come il mercenario interagirà con l’organizzazione che si occupa di mantenere il controllo sulle varie linee temporali.

Per scoprire qualche nuovo dettaglio, tuttavia, bisognerà attendere l’arrivo su Disney+ della stagione 2 di Loki o nuove indiscrezioni su Deadpool 3.

Che ne pensate? In che modo Deadpool 3 e Loki saranno collegati?

Potete rimanere aggiornati sulla serie con star Tom Hiddleston grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter