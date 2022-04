La regista diha svelato che una scena del primo episodio è fortemente ispirata a

In una recente intervista con Gold Derby, la regista ha discusso del momento nello show in cui Loki rivede la sua vita alla TVA:

Sono stata davvero ispirata da Minority Report, dal momento in cui Tom Cruise vede una proiezione di sua moglie e lei è fondamentalmente una proiezione 3D a grandezza naturale. Mi dissi che era quello che dovevamo fare con il Time Theatre perché poi possiamo stare nella stanza al fianco di Loki mentre vede questi ricordi. Poiché avevamo un attore straordinario come Tom Hiddleston, volevo mettere la telecamera sul suo volto per registrarne la reazione, perché come fan del MCU che ha già visto ciò che sta vedendo, è così affascinante vedere un personaggio reagire a ciò che conosci e avere reazioni simili a te. Ma anche se non hai la stessa familiarità con i film, penso che ci sia stato qualcosa di emotivo che collegasse lo spettatore a Loki nel momento in cui vede i propri ricordi.