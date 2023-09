Nella giornata di ieri, in occasione del D23 Destination, è stata mostrata una prima clip della stagione 2 di Loki.

Il sito Laughing Place ha raccontato cosa succede in questi primi minuti, ovviamente se non volete spoiler non proseguite nella lettura. Il sito svela che la stagione 2 ripartirà esattamente dal finale della prima:

Loki (Tom Hiddleston) è tornato nella TVA e sembra che una variante di Kang (Jonathan Majors) abbia il controllo, con una statua gigante del supercriminale. Mobius (Owen Wilson) e le guardie lo inseguono attraverso i corridoi, e non sembrano sapere chi sia. Per evitare di essere catturato, Loki si tuffa da una finestra e atterra sul tetto di un camion giallo. L’autista sorpreso dall’urto colpisce accidentalmente una statua di Kang.

Il camion si schianta contro il lato di un edificio e Loki precipita in un ufficio dove anche Casey (Eugene Cordero) non lo riconosce. Chiama l’interfono per la sicurezza. Loki guarda il pavimento di marmo, che ha lo stemma della TVA incrinato. È stato danneggiato dal caos del momento. E poi succede qualcosa di strano. Loki inizia a glitchare.

Loki è nella stessa identica stanza, con Casey che lo fissa con aria interrogativa. Ma qualcosa è diverso. Casey lo conosce, tanto per cominciare. Loki guarda il pavimento. Lo stemma è ancora danneggiato. Chiede a Casey quando è successo. Casey non riesce a ricordare un momento senza incrinature allo stemma. Loki crede di essere nel passato, chiede a Casey di chiamare Mobius, prima di glitchare di nuovo.

Vi ricordiamo che la stagione 2 di Loki sarà disponibile a partire dal 6 ottobre su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Cosa vi aspettate dalla stagione 2 di Loki? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios