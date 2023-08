Nel trailer della stagione 2 di Loki, pubblicato ieri, sembra che Mobius realizzerà finalmente il suo desiderio di possedere una moto d’acqua.

Nelle prima stagione, Mobius spiega a Loki che il suo amore per le moto d’acqua deriva dal fatto che sono la perfetta combinazione di forma e funzione e il suo sogno è possederne una.

Tra i luoghi in cui Loki si sposta con il salto nel tempo, c’è una concessionaria chiamata “Piranha Powersports”. La breve inquadratura di Piranha Powersports mostra Loki in piedi di fronte a due moto d’acqua mentre si guarda intorno perplesso. che sia il momento per Mobius di realizzare il suo sogno? La risposta ci verrà data solo a partire dal 6 ottobre su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Pensate che Mobius otterrà la tanto agognata moto d’acqua nella stagione 2 di Loki? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios