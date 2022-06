Tom Hiddleston è tornato a parlare della bisessualità di Loki durante la conversazione con Lily James realizzata per Variety in occasione degli incontri Actors on Actors.

La star del MCU ha dichiarato:

Durante il primo periodo delle ricerche sul personaggio nei miti antichi, l’identità di Loki era fluida in ogni aspetto e nel genere, nella sessualità. Si tratta di una parte davvero antica del personaggio e penso di averci pensato… Non era emersa nelle storie che avevamo raccontato. E sono rimasto davvero soddisfatto e privilegiato del fatto che sia emerso nella serie.

Tom Hiddleston ha sottolineato:

Si tratta di un piccolo passo. C’è ancora davvero tanto da fare. Ma il Marvel Cinematic Universe deve riflettere il mondo in cui viviamo. Quindi è stato un onore far emergere quell’elemento. Era davvero importante per me. Lo era per la regista Kate Herron e per lo showrunner Michael Waldron, e sono felice che abbiamo potuto inserirlo nella nostra storia.

Che ne pensate dei commenti di Tom Hiddleston sulla bisessualità di Loki? Lasciate un commento!

Gli episodi di Loki sono disponibili su Disney+, Marvel Studios è al momento al lavoro sulla stagione 2.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety