Ora come ora non è chiaro quando e se Tom Hiddleston tornerà a interpretare Loki in un progetto dell’Universo Marvel.

L’attore durante la promozione della seconda stagione ha lasciato una porta aperta spiegando di aver già detto addio due volte al personaggio e che sarebbe “poco saggio” aspettarsi che la sua storia non possa andare avanti.

Parlando però di “rimpianti” durante un’intervista con Comicbook, l’attore ha citato alcuni personaggi che avrebbe voluto incrociare in qualche progetto:

Non credo che Loki abbia mai incontrato i Guardiani, se non erro. Poteva essere divertente, li avrebbe trovati interessanti. E poi è interessante che Loki non sia sia mai imbattuto faccia a faccia con Spider-Man. Non ha mai incontrato il Soldato d’Inverno, mai incontrato Bucky o Sam. Ho sempre voluto vedere Loki assieme a Strange, sono un bel duo, credo. Dopo Ragnarok Strange e Loki sono uno a zero.

Ha poi rivolto un messaggio ai fan:

Ci tengo a dire, da attore, che non do mai per scontato che il pubblico possa essere interessato o meno a quello che faccio. Mi sento onorato per il modo in cui il pubblico ha tenuto Loki nella propria immaginazione per tutto questo tempo, so che Loki significa così tanto per le persone per motivi diversi, perciò interpretarlo per tutto questo tempo è stato un onore incredibile e vi sono grato. Grazie. Grazie per aver partecipato a questo viaggio.

La seconda stagione di Loki è ora disponibile integralmente su Disney+.

