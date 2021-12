, in una nuova intervista, ha svelato come ha ottenuto il ruolo da guest star in, e il suo coinvolgimento è avvenuto semplicemente a causa di una battuta fatta col marito Michael Emerson.

L’attrice interpreta la madre di Benjamin Linus (il personaggio di Emerson) in un episodio della stagione 3 e, in occasione di un articolo di EW in cui ripercorre molti dei ruoli della sua carriera, l’attrice ha svelato i retroscena della parte:

Dovevano essere solo un paio di episodi, ma poi si è trasformato nel cattivo principale… Quindi pensavo alle Hawaii come al posto che ha rapito mio marito. Ovviamente, nessuno può arrabbiarsi alle Hawaii, quindi ho pensato: “Devo capire come posso passare più tempo qui, Magari con un flashback?” Michael disse quella battuta ai produttori, e la settimana successiva, c’è stata una telefonata ai miei agenti: “Carrie può interpretare la madre di Michael in un flashback in un episodio della terza stagione?” Stavamo urlando. Abbiamo pensato: “Questo è folle e un po’ strano, ma i fan lo adoreranno.” In seguito, ho ricevuto molte battute sull’Edipica vicenda. Gli ho sempre fatto da madre, ma ora riesco a farlo davvero in televisione. Ho avuto modo di uscire nella giungla e simulare il parto che ha dato luce a mio marito. Non molte persone possono vantarsi di dirlo.

Tutte le stagioni di Lost sono disponibili nella sezione Star su Disney+. Di seguito la sinossi ufficiale:

Quando il 22 settembre del 2004 l’aereo Oceanic 815 si schianta su un’isola, per i sopravvissuti inizia una vera lotta per la sopravvivenza. Si tratta solo dell’inizio di un viaggio straordinario, tra scienza e fede, misteri e segreti. Una delle serie cult della storia della televisione.

Cosa ne pensate?

Trovate tutte le notizie sul mondo di Lost nella nostra scheda.

