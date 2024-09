Lost, Damon Lindelof celebra i 20 anni della serie: "Ha cambiato la mia vita"

Pubblicazione: 23 settembre alle 13:05

Damon Lindelof ha celebrato i 20 anni dal debutto di Lost sugli schermi con un post su Instagram in cui ricorda come la serie abbia cambiato per sempre la sua vita.

Avevo appena compiuto 31 anni e, nonostante avessi già superato i miei sogni più folli, ero assolutamente terrorizzato all'idea che stessi andando incontro allo stesso destino dell'Oceanic 815, spezzandomi a metà del volo, crollando e bruciando di fronte a 19 milioni di persone. Per i successivi sei anni, ho fatto tutto il necessario per rimanere in cielo. Quando è tutto finito sono stato incredibilmente orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme, tuttavia ero ossessionato nel cercare le critiche più dure allo show. In un certo senso, leggere che ero un bugiardo, una frode, un dilettante in qualche modo sembrava… Vero?

Lo showrunner ha ricordato:

Molti. E ricordo di aver ferito le persone. Stavo soffrendo e quella era la mia giustificazione per aver ignorato la sofferenze degli altri, anche se ero io che la stavo causando. Negli anni successivi ho chiesto scusa. Le scuse non sono autentiche senza assumersi totalmente la responsabilità, quindi è quello che ho provato a fare.

Lindelof ha ammesso che non si ricorda alcuni dei suoi comportamenti più negativi, venendogli in mente solo i migliori, ma di aver compiuto degli errori:

Lindelof ha aggiunto che alcune persone hanno accettato le sue scuse e altre, invece, non hanno voluto niente a che fare con lui, mantenendo una grande rabbia giustificata.

Lo sceneggiatore è quindi tornato a parlare della serie sottolineando:

Una delle battute più iconiche dello show è quando Jack Shepard urla 'Dobbiamo tornare indietro!'. E lo faccio. Costantemente. Lost è la mia costante… In modo paradossale l'amore del mio amore e quello che mi è sfuggito. Ma Jack dice anche altro. Cercare qualche lato positivo in quello che accade dopo l'incidente, lui cerca un'opportunità per un nuovo inizio. 'Dovremmo poter ricominciare', dice. Quindi sì, ovviamente devo tornare… Ma questo non vuol dire che non possa continuare ad andare avanti. Ora sono un marito. Un padre. Un adulto. Sono grato per il percorso che mi ha portato qui. Un percorso attraverso una strana, meravigliosa isola. Un percorso che sto ancora compiendo.

Damon Lindelof ha voluto concludere ricordando:

Quindi buon ventesimo anniversario, LOST. Sei stata l'uomo di fede per il mio uomo della scienza. La Penny per il mio Desmond. Viviamo insieme per morire da soli. E, soprattutto, sei stata la mia luce per la mia oscurità. E ti amerò sempre e per sempre.