Lost compie 20 anni: dov'è il cast oggi

Il 22 settembre 2004 ben 18.7 milioni di spettatori americani si sintonizzarono sul canale broadcast ABC per vedere la premiere di Lost. Con i parametri odierni è una cifra enorme, basti pensare che è più o meno il numero di spettatori che hanno registrato gli Oscar qualche mese fa. Tuttavia, nello stesso mese 54 milioni di persone avevano visto il finale di Friends. Si trattò comunque di un grande debutto, e la serie non fu un semplice successo: divenne un vero e proprio fenomeno, creando una community di fan ossessionati da ogni minimo dettaglio della storia (gli stessi che poi iniziarono a lamentarsi, stagione dopo stagione, dei falsi indizi e delle eventuali incongruenze) e influenzando la televisione nei due decenni successivi. Ogni settimana il pubblico si sintonizzava per scoprire cosa sarebbe accaduto ai sopravvissuti del volo 815 della Oceanic Airlines e, nel contempo, apprendere qualcosa di più sul loro passato attraverso i flashback.

Creata da Damon Lindelof e Carlton Cuse e prodotta da J.J. Abrams, Lost rappresentò una rivoluzione sia sul piano narrativo che su quello produttivo, e portò il rapporto con il pubblico al livello successivo, catalizzando la conversazione nella cultura popolare in un'epoca in cui i social media stavano ancora nascendo (nello stesso anno del debutto della serie venne creato Facebook). Apprezzata dalla critica, la serie vinse numerosi Emmy (anche se principalmente nella prima stagione: 6 su 10 complessivi, tra cui migliore serie drammatica) e generò un'infinità di imitatori. Col passare degli anni, gli ascolti calarono senza mai crollare, arrivando a toccare gli 11 milioni di spettatori per il polarizzante finale in due parti andato in onda nel maggio del 2010. Quell'episodio viene tuttora considerato da alcuni il peggior finale di una serie, da altri il migliore. In esso trovano risposta alcune delle grandi domande poste dalla serie, mentre altre rimarranno per sempre irrisolte.

Le accuse nei confronti della produzione

Negli anni è emerso che la produzione di Lost non è stata rose e fiori, anzi: vari sceneggiatori hanno condiviso aneddoti riguardanti "battute razziste", mentre Monica Owusu-Breen, che ha lavorato alla terza stagione, ha sostenuto che sia stato l'ambiente di lavoro più ostile in cui si sia mai trovata. Qualche mese fa i creatori della serie hanno risposto a tali accuse ammettendo di non essere stati in grado di impedire che si creasse un'atmosfera tossica sul set.

Lost: dove vedere la serie in streaming

Parte del piacere, ma anche della frustrazione, di seguire Lost all'epoca era dovuta al suo carattere seriale: sei stagioni da 24, 23, 22, 13, 16 e 16 episodi (più 13 episodi speciali) che andavano seguiti in televisione settimana dopo settimana (i più impazienti li scaricavano ovviamente su eMule non appena andavano in onda negli Stati Uniti). Ogni stagione sarebbe poi uscita in home video: il dvd era l'unico modo per vivere l'esperienza a cui oggi siamo decisamente abituati, e cioè il binge-watching.

Il cast di Lost in un momento di divertimento insieme

Lost: dov'è il cast oggi

Matthew Fox (Jack Shephard)

Chi non ha mai visto la serie e vuole recuperarla in binge su Disney+ (ma al momento è disponibile anche su Netflix e Prime Video) deve quindi tenere presente questo, e cioè che ogni episodio è previsto per essere visto settimanalmente, generando discussioni, ipotesi, teorie fino all'uscita del successivo.

Interprete del leader, Jack Shephard, personaggio che originariamente sarebbe dovuto morire nel pilot. Dopo Lost, si è ritirato dalla TV, recitando in teatro e in alcuni film. Recentemente è apparso nella serie Last Light (2022) e presto reciterà nello spin-off di Yellowstone.

Evangeline Lilly (Kate Austen)

Divenuta famosa grazie a Lost, ha ammesso di essersi sentita inesperta nelle prime stagioni. Ha recitato in The Hurt Locker e nella trilogia di Lo Hobbit. Nell'Universo Cinematografico Marvel ha interpretato il ruolo di The Wasp. Nel 2024 ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione.

Josh Holloway (James “Sawyer” Ford)

Ha vinto un Saturn Award per il suo ruolo come Sawyer. Dopo Lost, ha recitato in Mission: Impossible – Protocollo Fantasma e nella serie Colony. Recentemente, ha avuto un ruolo ricorrente in Yellowstone.

Terry O’Quinn (John Locke)

Ha vinto un Emmy per il ruolo di John Locke. Volto noto in TV prima di Lost, ha recitato in molte serie dopo, tra cui 666 Park Avenue e Hawaii Five-0.

Jorge Garcia (Hugo “Hurley” Reyes)

Ha interpretato il cuore della serie: Hurley. Dopo Lost, ha recitato in Hawaii Five-0 e The Munsters (2022). Sposato nel 2019 con l’attrice Rebecca Birdsall.

Yunjin Kim (Sun-Hwa Kwon)

È stata una delle prime attrici asiatiche regolari in una serie americana. Ha continuato a recitare in film e serie coreane, incluso La casa di carta: Corea.

Daniel Dae Kim (Jin-Soo Kwon)

Ha interpretato Jin, marito di Sun. Dopo Lost, ha guidato il reboot di Hawaii Five-0. È stato produttore esecutivo di The Good Doctor e reciterà nella serie live-action Avatar - La leggenda di Aang.

Naveen Andrews (Sayid Jarrah)

Ha guadagnato nomination agli Emmy e ai Golden Globe per il suo ruolo. Ha continuato a lavorare in TV, incluse Sense8 e The Dropout (2022).

Harold Perrineau (Michael Dawson)

Ha interpretato Michael Dawson. Dopo Lost, ha lavorato in film come 28 Settimane Dopo e in numerose serie TV, tra cui Claws e From.

Michael Emerson (Ben Linus)

Ha vinto un Emmy per il suo ruolo come Ben Linus. Dopo Lost, ha recitato in Person of Interest ed Evil.

Emilie de Ravin (Claire Littleton)

Dopo Lost, ha recitato in Once Upon a Time e nella serie australiana True Colours.

Dominic Monaghan (Charlie Pace)

Ha interpretato Charlie, uno dei personaggi con più iconici della serie. Ha recitato in X-Men le Origini: Wolverine e ha prodotto una serie documentaristica sulla natura. Dal 2004 al 2007 è stato fidanzato con la costar Evangeline Lilly.

Henry Ian Cusick (Desmond Hume)

Ha vinto un Emmy per il ruolo di Desmond. Dopo Lost, ha recitato in The 100 e NCIS: Hawai’i.

Michelle Rodriguez (Ana Lucia Cortez)

Ha interpretato Ana Lucia. È diventata famosa con Girlfight ed è diventata un personaggio iconico della saga di Fast & Furious. Ha recitato in Avatar e Dungeons & Dragons - l'Onore dei Ladri.