Luke Cage e Jessica Jones di nuovo insieme, le foto di Krysten Ritter e Mike Colter alimentano le speranze dei fan

Mike Colter e Krysten Ritter hanno continuato ad alimentare le speranze dei fan della Marvel che sperano in un loro ritorno nei ruoli di Luke Cage e Jessica Jones pubblicando delle nuove foto online.

Gli interpreti dei due personaggi hanno infatti pubblicato delle immagini che li ritraggono insieme sui social.

Charlie Cox, con cui le due star hanno recitato in occasione della miniserie The Defenders, sarà nuovamente Matt Murdock in Daredevil: Born Again e l’imminente inizio delle riprese del progetto ha riacceso le speranze di chi vorrebbe rivedere sul piccolo schermo le versioni dei personaggi Marvel create per gli show prodotti per Netflix.

Nel nuovo progetto dedicato a Daredevil, per ora, i portavoce della Marvel hanno confermato il ritorno di Vincent D’Onofrio per quanto riguarda i legami con gli show precedenti.

Ritter e Colter sembra si siano incontrati nel weekend a Los Angeles e Kristen sui social, per la gioia dei fan, si è rivolta a Colter scrivendo “Power Man”, uno dei soprannomi dati a Luke Cage tra le pagine dei fumetti.

Krysten e Mike, negli ultimi anni, hanno però condiviso varie immagini che li ritraggono insieme e non è possibile prevedere se, anche questa volta, si tratti solo di foto realizzate senza voler suggerire nulla ai fan o ci sia un aspetto più nascosto della situazione.

L’attrice aveva inoltre recentemente mostrato dei video e delle foto in cui era impegnata ad allenarsi duramente, non facendo così escludere il suo possibile ritorno della serie.

Che ne pensate? Sperate in un ritorno di Jessica Jones e Luke Cage in Daredevil: Born Again?

