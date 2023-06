L’uomo dei sogni, il film cult con star Kevin Costner, sembrava destinato a diventare una serie tv e ora Michael Schur ha svelato i retroscena della cancellazione da parte di Peacock.

Lo sceneggiatore, già co-creatore di Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine, ha raccontato a Vulture:

Hanno semplicemente cambiato idea. Non volevano più spendere soldi.

Schur ha poi aggiunto che il nuovo progetto era in fase di pre-produzione ed era stato “costretto uno stadio da baseball in un campo di grano in Iowa, dove si trova tuttora”.

Peacock aveva ordinato la serie nel 2021 ispirandosi al romanzo scritto da W.P. Kinsella, intitolato Shoeless Joe. A distanza di un anno la piattaforma di streaming ha annunciato di aver annullato il progetto.

Che ne pensate del motivo della cancellazione della serie ispirata a L’uomo dei sogni?

Fonte: Vulture