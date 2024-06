USA Network ha ordinato la produzione di una serie L’uomo della pioggia, un progetto prodotto da Lionsgate TV e Blumhouse TV tratto dal romanzo scritto da John Grisham.

Il libro pubblicato dal 1995 è già diventato un film con star Matt Damon, Claire Danes, Jon Voight e Danny DeVito.

Al centro della trama c’è Rudy Baylor, un avvocato da poco laureato che si ritrova a confrontarsi in tribunale con Leo Drummond. Il giovane scopre inoltre delle cospirazioni legate alla misteriosa morte del figlio del suo cliente.

Michael Seitzman (Code Black, Intelligence) e Jason Richman (Stumptown) hanno co-scritto il pilot e saranno produttori esecutivi insieme a Grisham, David Gernert e Jason Blum.

Per ora non è stato stretto alcun accordo riguardanti i diritti per lo streaming della serie L’uomo della pioggia che potrebbe essere distribuita da Peacock o da una realtà come Netflix, dove ha avuto grande successo Suits, una delle precedenti serie targate USA Network.

Che ne pensate? Seguirete la serie tratta dal libro L’uomo della pioggia?

Fonte: The Hollywood Reporter