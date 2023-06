La stagione 5 di Magnum PI sarà l’ultima, perché NBC ha preferito non rinnovare lo show per una stagione 6.

Sebbene NBC avesse salvato lo show dopo la cancellazione da parte di CBS, e il salvataggio fosse originariamente pensato come due stagioni per la rete, la seconda parte della stagione 5 sarà anche l’ultimo lotto di episodi per Magnum P.I. NBC aveva già mandato in onda i primi 10 episodi della quinta stagione dello show a marzo e aprile di quest’anno. Non è ancora iniziato il marketing per la seconda parte, ma con molta probabilità verrà etichettato come “Capitolo Finale”.

NBC ha preferito no nrinnovare lo show sia perchè lo sciopero della Writer’s Guild of America è ancora in corso, ma anche perchè la Screen Actor’s Guild potrebbe iniziare a sua volta uno sciopero la prossima settimana. Secondo quanto riportato da Deadline il cast di Magnum P.I. era sotto contratto fino al 30 giugno, allineandosi con l’a sequenza temporale’inizio di un potenziale sciopero SAG. Questo potrebbe trasformarsi in uno spreco di denaro per NBC, con una stagione 6 posticipata proprio per gli scioperi.

Fonte: Comic Book