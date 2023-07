This Is Us

Mandy Moore, mentre partecipava al picchetto di SAG-AFTRA all’esterno degli studi della Disney, ha svelato che ha persino ricevuto un assegno del valore di 1 penny come “guadagno” ottenuto dalla presenza di This Is Us in streaming su Hulu.

L’attrice ha spiegato:

La questione dei residui è un problema enorme. Siamo in una posizione incredibilmente fortunata essendo degli attori che hanno recitato in show che hanno ottenuto un tremendo successo, in un modo o nell’altro… Ma molti attori per anni nella nostra posizione hanno potuto tirare avanti economicamente grazie ai residui o, almeno, riuscire a pagare le bollette.

Mandy ha poi aggiunto che ha ricevuto “guadagni” del valore di 81 centesimi:

Stavo parlando con il mio manager che ha detto di aver ricevuto residui del valore di uno o due penny.

La case di produzione, a differenza di quanto accadeva nel passato, stanno ora stringendo degli accordi con le piattaforme di streaming invece che ottenere dei guadagni dalle repliche, situazione che attualmente non è adeguatamente regolamentata per quanto riguarda le percentuali di guadagno degli attori.

