Il produttore e sceneggiatore Manny Coto è morto il 9 luglio all’età di 62 anni nella sua casa a Pasadena, a causa di un cancro al pancreas.

Nella sua lunga carriera ha portato al successo show come 24, Dexter, Star Trek: Enterprise, American Horror Story e neXt.

Coto, che era nato a Cuba, aveva conquistato l’Emmy Award grazie alla quinta stagione di 24 e ha continuato a lavorare allo show con Kiefer Sutherland fino alla stagione finale, co-creando poi i progetti sequel Live Another Day e Legacy.

Collaborando con Ryan Murphy ha inoltre prodotto quattro stagioni di American Horror Story e due di American Horror Stories, firmando inoltre la regia dell’episodio intitolato Feral.

Come produttore esecutivo si è occupato anche delle ultime tre stagioni di Dexter e delle ultime due di Star Trek: Enterprise.

Tra i suoi lavori anche NeXt per Fox e Odyssey 5 con star Peter Weller.

Un comunicato rilasciato da 20th Television e FX dichiara:

Manny è stato un membro incredibilmente amato della famiglia di 20th Television e FX per quasi due decenni. Era brillantemente creativo con una profonda curiosità intellettuale e la sua lealtà e amicizia hanno toccato molte persone. Mancherà immensamente a chi è stato fortunato nell’aver conosciuto e lavorato con lui nel corso degli anni e rivolgiamo le nostre sincere condoglianze alla sua meravigliosa famiglia in questo momento così difficile.

La passione per il cinema e la tv aveva portato Manny Coto a mettersi alla prova fin da ragazzino girando un film horror intitolato Flesh e The Incredible Bulk, ispirato ai fumetti Marvel, con star il wrestler Tico Perez.

Dopo essersi trasferito a Los Angeles nel 1983, Manny ha lavorato nel settore degli spot televisivi ed è poi riuscito a convincere Tippi Hedren a recitare nel film Twist che, insieme al progetto in 16mm Roommates, ha contribuito a farlo entrare all’American Film Institute, occasione che gli ha permesso di girare il corto horror Jack in the Box, in grado di attirare l’attenzione necessaria a fargli ottenere il compito di realizzare un episodio di Monsters e uno di Alfred Hitchcock Presents.

Tra i suoi progetti successivi ci sono poi Playroom, Cover-Up con Dolph Lundgren, Star Kid con Joseph Mazzello, Zenon: The Zequel per Disney Channel, e Dr. Giggles.

Insieme a Brian Helgeland, nel 1990, Manny Coto aveva scritto la sceneggiatura di The Ticking Man, acquistata poi da uno studio a 1 milione di dollari, che raccontava il tentativo di un team di artificieri di fermare un cyborg dotato di un’arma nucleare.

