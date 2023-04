Marc Maron ha rivelato di aver rifiutato un ruolo da protagonita nel film tv Bad Education perché lo riteneva “poco gay”.

Il progetto ha avuto come star Hugh Jackman nel ruolo di Frank Tassone, un sovraintendente scolastico che si è appropriato in modo indebito di milioni di dollari di fondi scolastici. Il marito di Frank era stato interpretato da Stephen Spinella, mentre Rafael Casal aveva la parte di Kyle, il cui stile di vita era stato sostenuto economicamente dal denaro rubato.

Maron aveva fatto un’audizione per la parte di Kyle e ha ora svelato perché l’ha rifiutata parlando con Ray Romano durante il podcast WTF:

Pensavo che l’audizione fosse per il ruolo che hai avuto tu. Semplicemente non volevo farla. Ho letto lo script e ho detto ‘Non voglio farla’. Era per la parte del fidanzato di Hugh Jackman. Non ha nulla. Ho detto: ‘Se devo essere gay in un film, Jackman sarebbe un buon attore con cui essere gay, ma non sembra esserci molto nel ruolo oltre a quell’elemento’. Ho detto: ‘Aspetterò di essere gay quando ci sarà più omosessualità’.