Marcello Marziali è morto all’età di 84 anni nella sua casa di Livorno, la città dove è nato e ha a lungo recitato a teatro.

L’attore era uno dei protagonisti del progetto I delitti del BarLume con la parte di Gino Rimediotti, un ex postino e cliente fisso del bar che fa parte del gruppo degli “investigatori vecchietti”.

I fan potranno rivederlo per l’ultima volta sugli schermi con i tre film che verranno trasmessi dalla Rai da gennaio e sono stati girati in estate.

L’attore aveva recitato a lungo con la compagnia teatrale di Giuseppe Pancaccini che ha dichiarato:

Una giornata triste per me, per il Teatro Livornese, per la mia famiglia perché oltre ad essere un caro amico, lui faceva parte della mia seconda famiglia, quella dei miei amici inseparabili del Teatro.

Marcello Marziali aveva recitato anche in film come Pinocchio diretto da Matteo Garrone, Sotto il sole della Toscana di Audrey Wells, L’estate del mio primo bacio di Carlo Virzì, e negli episodi di The New Pope di Paolo Sorrentino con la parte di Don Mimmo.

Il regista Roan Johnson ha scritto online: