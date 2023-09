Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha portato ad alcune modifiche nella data di uscita prevista su Disney+ di alcune serie Marvel Studios.

L’unico progetto a non subire cambiamenti è stato Loki: la seconda stagione arriverà quindi come previsto il 6 ottobre in streaming.

Il secondo capitolo della serie animata What If…? debutterà invece a dicembre, vari mesi dopo quanto inizialmente previsto. Jeffrey Wright, negli episodi, dà la voce alle avventure alternative dei supereroi.

Echo, spinoff di Hawkeye, non uscirà su Disney+ a novembre, ma probabilmente a gennaio.

La serie animata X-Men ’97, prevista per l’autunno 2023, ora uscirà nei primi mesi del 2024.

Agatha: Coven of Chaos, che ora si intitola Agatha: Darkhold Diaries, con star Kathryn Hahn, debutterà infine nel 2024, prima di Halloween. Inizialmente la sua distribuzione era prevista alla fine del 2023.

Che ne pensate dei cambiamenti alla data di uscita delle serie Marvel? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti