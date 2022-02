Leprodotte per Netflix sembrano destinate ad approdare su: una newsletter della versione canadese della piattaforma indica infatti la data di uscita degli show nella giornata del 16 marzo. Prima di ribadire il debutto di, con star Oscar Isaac, si segnala la presenza in catalogo di

Ecco lo screenshot:

Alla fine di febbraio, e nella prima giornata di marzo in alcuni mercati, Netflix rimuoverà i contenuti targati Marvel e, come piuttosto prevedibile, le serie sembrano destinate ad approdare sulla piattaforma della Disney. Attualmente non è stata confermata la data prevista in Italia per il debutto e non resta che attendere per avere ulteriori dettagli.

Alcuni dei protagonisti degli show, come Charlie Cox e Vincent D’Onofrio che interpretano rispettivamente Daredevil e il villain Kingpin, sono già apparsi ufficialmente in altri progetti del MCU come il film campione di incassi Spider-Man: No Way Home e la serie Hawkeye. L’arrivo dei progetti su Disney+ alimenta così la speranza dei fan che anche gli altri membri del team dei Defenders o Punisher possano ritornare in qualche modo sugli schermi.

Che ne pensate? Sareste felici se le serie Marvel prodotte per Netflix arrivassero su Disney+?

Fonte: Disney+