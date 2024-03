Finn Jones, volto di Iron Fist nell’omonima serie tv di Netflix, ha pubblicato una storia criptica che potrebbe anticipare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

L’attore ha pubblicato una foto con un fumetto di Power Man (Luke Cage) e Iron Fist, senza alcun commento, lasciando supporre che potrebbe tornare a indossare i panni di Danny Rand. Ovviamente al momento non c’è nessuna conferma sul ritorno di Finn Jones come Iron Fist, e vi invitiamo a prendere con le pinze questa foto.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

