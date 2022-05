Vi siete mai chiesti perché le serie tvfiniscono sempre con un cliffhanger, nonostante non vengano annunciate stagioni successive (con Loki come unica eccezione)?

Il capo della divisione dello Streaming, Televisione e Animazione, Brad Winderbaum lo ha svelato nell’Assembled dedicato a Moon Knight, disponibile da ieri su Disney+:

Ci sono nuove sfide e nuove ricompense che derivano dalla creazione di storie più lunghe. Stiamo mantenendo i finali più aperti. Non dobbiamo sistemare tutte le questioni in sospeso. E quando crei personaggi forti come Moon Knight e Scarlet Scarab, possiamo andare fiduciosi nel futuro sapendo che ci siano ancora più storie da raccontare e nuovi personaggi che potranno raccontarle.