Loretta Swit ha svelato che le era stato impedito di lasciare la serie M*A*S*H, in cui interpretava Margaret Houlihan.

Il personaggio è così stato l’unico, insieme al capitano Benjamin “Hawkeye” Pierce interpretato da Alan Alda, ad apparire nel pilot e nel finale.

Swit avrebbe invece voluto lasciare lo show per diventare protagonista, con la parte di Cagney, del procedural Cagney & Lacey, dopo aver recitato nel film.

L’attrice, intervistata da Yahoo! Entertainment, ha raccontato:

I responsabili della 20th Century Fox le hanno però spiegato che non l’avrebbero lasciata libera, essendo legata a un contratto che la obbligava a recitare in MAS*H:

20th Century Fox ha detto: ‘Dimenticalo, non andrai da nessuna parte’. Ho risposto: ‘Oh, non posso?’. E hanno replicato: ‘Sì, non ti lasceremo andare’. Ripensandoci, non spettava a me compiere quella decisione, quindi sono stata felice che lo studio e il network l’abbiano presa per me. In quel modo potevo sempre incolparli!