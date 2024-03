Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen saranno i protagonisti della serie The Miniature Wife, un progetto di cui Peacock si è aggiudicata i diritti.

Lo show è stato creato e prodotto da Jennifer Ames e Steve Turner, coinvolti come showrunner.

Il progetto si basa su un racconto breve scritto da Manuel Gonzalex ed è descritto come una dramedy sul difficile equilibrio esistente nel potere tra coniugi. Lindy (Banks) e Les (Macfadyen) sono in lotta uno contro l’altro dopo un incidente tecnologico che dà il via a una crisi nella loro relazione.

Elizabeth ha recentemente recitato in The Beanie Bubble accanto a Zach Galifianakis, mentre Matthew è reduce dal successo ottenuto con Succession nel ruolo di Tom Wambsgans, ruolo che gli ha fatto ottenere due Emmy, un Golden Globe e un BAFTA Award.

Che ne pensate di Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen come star di The Miniature Wife?

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Deadline