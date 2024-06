Jeremy Renner, intervistato da Collider, ha parlato della possibilità che Mayor of Kingstown ottenga il rinnovo per la stagione 4.

L’attore ha ammesso ironico:

Devo prima sopravvivere alla stagione 3. Vedremo se ci riuscirò. Ho amato essere con questo personaggio ed esplorare, e penso sempre ci sia qualcosa in più da esplorare. Quando il mondo è delineato in modo così meraviglioso, come avviene in Mayor of Kingstown, e tutti i pezzi degli scacchi sono lì, ogni volta che giochi è una nuova partita. Lo stesso accade con questo show.