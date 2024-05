Dopo l’annuncio ufficiale dell’inizio delle riprese di Mercoledì 2, la serie con Jenna Ortega creata da Al Gough, Miles Millar e Tim Burton, Netflix ci regala anche una serie di foto ufficiali dal backstage dell’attesissima produzione.

Potete vederle tutte direttamente qua sotto.

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale

Mercoledì 2 - Il backstage ufficiale



















Ma non è tutto. Sempre dai social ufficiali della serie TV, ci arriva anche una bella foto di gruppo del cast, con tutti i volti noti e le new entry, e un divertente video in cui possiamo ammirare Mano mentre si allena in vista degli impegni sul set.

Mercoledì 2, il cast della seconda stagione

Jenna Ortega riprende le iconiche vesti di Mercoledì Addams, affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez nei ruoli rispettivamente di Morticia, Gomez e Pugsley Addams. Tra le novità del cast della seconda stagione vediamo l’ingresso di Steve Buscemi (Il grande Lebowski, Boardwalk Empire – L’impero del crimine) e la partecipazione di Christopher Lloyd (La famiglia Addams, Ritorno al futuro ) come guest star della serie. Le nuove aggiunte comprendono anche Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule), Owen Painter (Le piccole cose della vita, The Handmaid’s Tale) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue), affiancati da Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous), Thandiwe Newton (Westworld, Crash – contatto fisico), Frances O’Connor (The Missing, The Twelve), Haley Joel Osment (Il metodo Kominsky, Somebody I Used to Know), Heather Matarazzo (Pretty Princess, Scream) e Joonas Suotamo.

Che ne pensate?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

FONTE: Instagram

