Michael Fassbender sarà il protagonista della nuova serie The Agency, il remake americano di The Bureau.

L’attore sarà coinvolto anche come produttore.

Al centro della trama ci sarà Martian, un agente sotto copertura della CIA che riceve l’ordine di concludere una missione e ritornare a Londra, lasciandosi alle spalle l’amore della sua vita. Quando la donna riappare, tuttavia, il legame si ristabilisce. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione sono quindi in contrasto con il suo cuore, trascinando la coppia in un gioco mortale di intrighi e spionaggio internazionale.

La serie sarà prodotta per Showtime dalla Smokehouse Pictures di George Clooney e Grant Heslov, MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

Alla regia dei dieci episodi ci sarà Joe Wright, mentre Jez e John-Henry Butterworth si occuperanno della sceneggiatura dei dieci episodi.

Lo show originale aveva come protagonista Matthieu Kassovitz nel ruolo di Guillaume Debailly/Paul Lefebvre/Malotru, membro di un gruppo clandestino dei servizi segreti francesi che ritorna a casa dopo una missione durata sei anni a Damasco. Faticando a lasciarsi alle spalle la sua falsa identità e una storia d’amore con una donna siriana, il protagonista fa il doppio gioco tra CIA e DGSE.

La serie aveva ottenuto dei dati di ascolto molto positivi, convincendo la critica e il pubblico.

Che ne pensate della scelta di Michael Fassbender come protagonista del remake di The Bureau?

Fonte: Deadline

