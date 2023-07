Moley, la serie animata che ha tra i suoi doppiatori Warwick Davis, ha finalmente una data di uscita: Peacock ha infatti lanciato il progetto, composto da 52 episodi, nella giornata di ieri.

Il progetto può contare anche sulla presenza tra gli interpreti di Gemma Arterton, Jessica Henwick, Julie Walters, Richard E Grant e Stanley Tucci.

La produzione è curata da Two Daughters Entertainment.

Moley ha al centro una talpa piena di ottimismo (con la voce di Davis), che vive a MoleTown, una città segreta sepolta sotto il castello di Windsor in Inghilterra. Con il suo comportamento affascinante e un libro magico, l’avventuroso Moley si ritrova a vivere in ogni puntata una nuova avventura. Per fortuna le sue amiche Mona Lisa (Arterton) e Dotty (Henwick) sono lì ad aiutarlo, accompagnate da zio Mishmosh (Tucci) e dalla madre (Walters).

Che ne pensate dell’arrivo su Peacock della serie animata Moley?

Fonte: Variety