Peacock ha ordinato la produzione di un film che continuerà la storia di Monk e che avrà come protagonisti Tony Shalhoub e i membri del cast originale.

Il progetto, intitolato Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie, avrà infatti tra gli interpreti anche Ted Levine (On Becoming a God in Central Florida), Traylor Howard (Boston Common), Jason Gray-Stanford (Percy Jackson and The Olympians), Melora Hardin (The Office) ed Hector Elizondo (Pretty Woman).

Nel team del progetto ci saranno il creatore, produttore e sceneggiatore della serie originale Andy Breckman, il produttore esecutivo David Hoberman, e il produttore e regista Randy Zisk.

Nel film il brillante detective Monk, affetto da un disturbo ossessivo compulsivo, ritorna in azione a San Francisco per occuparsi di un ultimo caso, davvero personale, che coinvolge la sua amata figlia Molly, una giornalista che si sta preparando per il suo matrimonio.

Michael Sluchan, responsabile di NBCUniversal Television and Streaming, ha dichiarato:

Quando il creatore Andy Breckman è venuto da noi per proporci un nuovo caso di Monk ambientato nel presente, ci siamo immediatamente innamorati di nuovo di questa storia. Il film ha il cuore e l’umorismo della serie originale con una rilevanza contemporanea, e siamo incredibilmente felici di lavorare con il team creativo originale, inclusi Andy, David Hoberman, Randy Zisk, e l’incomparabile Tony Shalhoub, senza dimenticare i nostri partner di UCP, per quello che sarà certamente un film evento da vedere per gli spettatori di Peacock.

La serie si era conclusa nel 2002 al termine di otto stagioni, e 125 episodi, e poco dopo si era iniziato a parlare della possibilità che USA desse spazio a un film sequel, progetto mai realizzato.

Tony Shalhoub, con la sua interpretazione del detective alle prese con numerose fobie, ha conquistato per otto anni consecutivi la nomination agli Emmy, vincendo il premio tre volte, nel 2003, 2005 e 2006.

Fonte: Deadline