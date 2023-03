Tony Shalhoub ha condiviso qualche nuova anticipazione riguardante il film sequel di Monk, la serie di cui era stato protagonista dal 2002 al 2009.

L’attore ha raccontato:

Si tratta di una storia di Monk ambientata nel presente, dopo che siamo rimasti distanti da lui per 13 anni, quasi 14. Si tratta dell’epoca post-COVID. Monk è di nuovo al verde a causa del COVID, è più anziano. Non insegue gli indizi per strada o cose di quel tipo. O almeno lo spero. Dovremo scrivere la storia tenendo in considerazione che Monk è più vecchio.