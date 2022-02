La serie animataarriverà prossimamente sugli schermi e le nuovesvelano il look dei personaggi al centro della trama permettendo di vedere l’aspetto di

Il personaggio ha la voce di Lauren Fishburne e viene descritto come “un essere curioso, malizioso, volubile. È un imbroglione comicamente dispettoso ed egocentrico. Sebene l’onnisciente e onnipotente Beyonder sia brillante quando si tratta della composizione della materia dell’universo, non ha alcuna idea riguardante gli esseri umani”.

La protagonista Lunella Lafayette è invece una tredicenne che protegge la sua amata comunità del roller skating del Lower East Side ed è una supereroina conosciuta con il nome di Moon Girl.

Devil Dinosaur è invece come un cane che pesa dieci tonnellate: giocoso, fieramente leale e guidato dal proprio appetito. Come partner di Moon Girl e della sua famiglia contribuisce con i muscoli, i denti, gli artigli, l’astuzia e un incredibile fiuto.

Casey è una tredicenne di Porto Ricco ed è la migliore amica e manager di Mon Girl. La sua missione è rendere la ragazzina e il suo braccio destro nel duo di supereroi più amato.

James Jr., il padre di Lunella è invece un uomo di affari ottimista e non convenzionale. Lui e la sua famiglia gestiscono la pista di pattinaggio Roll With It, l’ultima ancora in attività a New York. Il suo motto nella vita è proprio Roll With It e guarda sempre al lato più luminoso della vita.

Adria è invece la madre della protagonista ed è un’attivista e musicista che lavora come DJ alla pista di pattinaggio.

La nonna di Lunella, Mimi, è la roccia della famiglia che non sopporta gli sciocchi e guida tutto e tutti con gentilezza e condividendo consigli.

Pops è invece il nonno di Lunella e l’orgoglioso proprietario di Roll With It, un astuto pensatore e un meticoloso artigiano che costruisce pattini su misura e sistema quelli vecchi rendendoli persino migliori.

La protagonista avrà la voce di Diamond White (Beautiful, The Lion Guard), mentre Devil Dinosaur sarà Fred Tatasciore (Hulk nelle serie animate Ultimate Avengers e The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes).

Nel resto del cast Alfre Woodard (Il Re Leone del 2019) come Mimi, la nonna di Lunella; Libe Barer (Those Who Can’t) la migliore amica Casey, Sasheer Zamata (Tuca and Bertie) sarà la mamma di Lunella, Adria; e Jermaine Fowler (Sorry to Bother You) darà la voce al padre della protagonista James Jr. Gary Anthony Williams sarà infine il nonno di Lunella; il doppiatore è stato Bebop nella versione del 2016 del film delle Teenage Mutant Ninja Turtles e zio Ruckus in The Bookdocks.

Il progetto è stato sviluppato da Laurence Fishburne e Helen Sugland (black-ish, grown-ish), tramite la loro Cinema Gypsy Productions, in collaborazione con Marvel Animation.

La storia ha come protagonista Lunella Lafayette, una bambina afroamericana e un vero e proprio genio, che unisce le forze con un dinosauro rosso, utilizzando la sua intelligenza per risolvere ogni problema.

Che ne pensate delle nuove immagini di Moon Girl and Devil Dinosaur? Lasciate un commento!

