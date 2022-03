Manca una settimana al primo episodio die, in occasione del red carpet negli Stati Uniti gli attori hanno parlato dellaconcessa dasul set.

Antonia Salib, che nella serie interpreterà Taweret, ne ha parlato con Variety:

Penso che avendo il tempo di una serie, sei davvero in grado di esplorare tutti questi diversi personaggi e il viaggio emotivo che Steven e Marc (Oscar Isaac) stanno attraversando e puoi davvero approfondirlo. Personalmente, è sembrato un processo così collaborativo, è stato fantastico per un’organizzazione così grande. Dal momento in cui ho letto le scene durante l’audizione a quando ho iniziato a lavorare con il regista Mohamed Diab e il team dei costumi per gli effetti visivi, sembrava che mi fosse stata data libera licenza per creare il mio personaggio e tutti fossero d’accordo con quello che facevo.