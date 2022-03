Nella prossima serie Marvel Studiosindosserà i panni di, il cattivo dello show.

L’attore ha svelato che per il suo personaggio non ha potuto appoggiarsi sul cliché del pazzo criminale, perché la storia della serie racconta già di un eroe lunatico. Ha dovuto quindi cercare di rappresentare un altro tipo di pazzia, equiparabile a quella del protagonista:

Le storie dei film sono piene di narratori che usano la malattia mentale come elemento portante del cattivo. Ci sono innumerevoli cattivi malati mentalmente e qui invece abbiamo un eroe malato di mente, ed è affascinante perché con Moon Knight abbiamo invertito l’intero processo. Ora, come antagonista, non posso essere pazzo perché l’eroe è pazzo. Quindi devo creare un pazzo sano di mente, o una forza malevola sana di mente.