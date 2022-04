Sono stati comunicati glidei primi 5 giorni sulla piattaforma di steaming Disney Plus di, la nuova serie Marvel Studios con protagonista Oscar Isaac che ha debuttato la scorsa settimana.

SambaTV ha riportato che lo show è stato visto da 1,8 milioni di famiglie statunitensi, una cifra simile alla premiere dello scorso anno di The Falcon and the Winter Solider, e allo stesso tempo maggiore del 20% rispetto a quella di Hawkeye. La serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld totalizzò 1,5 milioni nei primi cinque giorni dal 24 al 28 novembre.

Altri dati dal resto del mondo: Moon Knight è stato visto da 277,000 famiglie nel Regno Unito, 88,000 famiglie in Germania, e 11,000 in Australia.

La premiere Disney+ più vista rimane comunque Loki. Il fratello di Thor totalizzò 2,5 milioni di famiglie solo negli Stati Uniti. Loki detiene anche il record per il finale della serie Disney+ più visto in cinque giorni con 1,9 milioni di famiglie statunitensi, nel periodo trascorso dal 14 al 18 luglio.

Il primo episodio di Moon Knight è invece disponibile su Disney+.

