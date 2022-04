Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 disi è concluso con l’introduzione di, la dea ippopotamo interpretata da, personaggio che abbiamo potuto vedere nell’episodio 5 distribuito questa mattina su Disney+.Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto la puntata di oggi.

Antonia Salib ha raccontato la propria esperienza come Taweret su Marvel.Com, dal casting ai costumi, fino a parlare delle scene con Oscar Isaac:

Il personaggio è stata una sorpresa. Sapevo che stavo facendo un provino per i Marvel Studios e sapevo che era per una protagonista, una donna egiziana. Mi hanno dato un nome falso e avevano una sceneggiatura fittizia. Solo quando stavo per incontrare il regista e il team del casting mi hanno detto: “A proposito, diventerai un ippopotamo in CGI.” E ho risposto: “OK, suona grandioso, facciamolo!” È stato così divertente che non sembrava un lavoro, a dire il vero.

L’attrice ha poi parlato dei costumi, le erano state date due enormi scarpe da ippopotamo, e il costume era stato creato realmente (anche se poi lei sarebbe stata modificata in CGI):

Indossavo queste enormi scarpe con la zeppa… dovevano essere dei piedi di ippopotamo. C’era questo splendido scarabeo e dei geroglifici scolpiti sul mio costume. Era una specie di grande corazza che portavo al collo. E avevo diversi strati di piume che svolazzavano. È una dea molto alla moda. Avevo questi braccialetti brillanti, ed era semplicemente bellissimo, tutto d’oro. La gioia di avere questo costume incredibile, e questi splendidi set, mi hanno aiutato a diventare questo ippopotamo divino e identificarmi col ruolo.

Mohamed Diab mi ha detto, quando ho iniziato la produzione, che durante le mie audizioni ho fatto qualcosa in cui stavo giocando con il costume e poi fatto qualcosa di divertente con le ginocchia. Hanno deciso di includerlo, quindi il reparto costumi ha cambiato brillantemente il costume. Inizialmente doveva essere un costume lungo, ma hanno accorciato la gonna in modo che potessero vedere un po’ di più di me.

Il motion capture era molto leggero e aveva una pallina da tennis sulla parte superiore che Oscar poteva usare per mantenere il contatto visivo. Stavo cercando di dare la mia migliore interpretazione recitativa, davvero. Dimenticavo di averlo perché era così leggero, e sarei stata in giro con queste scarpe con la zeppa e questo lungo palo. Tutti mi dicevano di non muovermi perché ci sarebbero state luci e telecamere sopra di me, e io mi muovevo come se nulla fosse. Quindi, scusatemi se ho danneggiato qualche attrezzatura!

Infine ha parlato della propria esperienza sul set con Oscar Isaac, il protagonista della serie tv:

C’erano così tante persone fantastiche in giro. È stato davvero bello che ci fossimo solo Oscar e io in certe scene. Sai che è brillante, ed è stato così generoso nel guidarmi in questo progetto. È stato bello passare da uno all’altro, e lavorare anche con le sue controfigure, incluso suo fratello. Ci siamo divertiti molto a girare portando energie e fisicità molto diverse tra loro. È stato pazzesco da vedere di persona, è stato fantastico. Ricordo che a un certo punto c’erano così tante direzioni e cose a cui stavo pensando tra la fisicità e la voce, e c’erano alcune cose tecniche in corso. Dovevo strappare il cuore a Mark e Steven, e lo stavo tirando fuori dallo stomaco di Oscar. Mi ha detto: “Il mio cuore è un po’ più in alto”. È stata più una lezione di biologia che di recitazione.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Avete apprezzato la parte di Taweret in Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Marvel.com